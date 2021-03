Sesc GO: reumatologista palestra sobre Fibromialgia e os desafios da doença invisível

Conforme consta no site da Secretaria Estadual de Saúde do Estado de Goiás (SES), a Fibromialgia “é uma síndrome que engloba uma série de manifestações clínicas como dor, fadiga, indisposição e distúrbios do sono”. Ainda de acordo com a SES, a doença “trata-se de uma forma de reumatismo associado à sensibilidade do indivíduo frente a um estímulo doloroso”.

Para explicar mais sobre essa doença e tirar todas as dúvidas do público, o reumatologista Dr. Rafael Navarrete é o convidado do projeto Educação em Saúde do Sesc Goiás nesta quarta-feira (31) para a palestra “Fibromialgia: os desafios de uma doença invisível”. O evento online será transmitido pelo canal do Sesc no Youtube (youtube.com/sescgo) às 19h.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Reumatologia, de cada 10 pacientes com fibromialgia, sete a nove são mulheres. O diagnóstico é clínico, ou seja, não existem exames que mostram a doença. Ainda não se sabe ao certo o que pode causa-la, mas é de conhecimento que diferentes fatores podem favorecer o seu surgimento, como doenças graves, traumas emocionais e físicos, mudanças hormonais entre outros.

Quem busca tratamento quer uma melhor qualidade de vida, visto que as dores causadas pela fibromialgia podem causar muitas mudanças na rotina do paciente.