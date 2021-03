Ceasa funcionará normalmente no sábado (03/04), após feriado

Com os decretos estadual e municipal, determinando restrições do comércio como estratégia para conter o avanço da Covid-19, muitas dúvidas surgiram sobre o funcionamento do entreposto da Centrais de Abastecimento (Ceasa) de Goiânia. Com a chegada do feriado da Semana Santa, a dúvida cresceu. Porém, a presidência da Ceasa informa: o mercado estará fechado somente na sexta-feira (02/04), sendo que já no sábado (03/04), o funcionamento deverá estar normalizado com todos os pavilhões funcionando. Durante o ano, somente três feriados fecham as portas do entreposto: 25 de dezembro, 1º de janeiro e a Sexta-feira da Paixão.

O entreposto de Goiânia é responsável por abastecer grande parte do Centro-Oeste, Norte e Nordeste brasileiro. Na Ceasa, a rotina de vendas começa às 4h da madrugada e segue até o início da tarde, por volta de 14h. Pelo entreposto de Goiânia, circulam diariamente cerca de 15 mil pessoas. São trabalhadores, produtores e visitantes que movimentam a quinta empresa de abastecimento mais importante do País e a maior do Centro-norte.

Da Ceasa Goiás partem alimentos que chegam à mesa de milhares de brasileiros, representando mais de R$ 2,5 bilhões comercializados anualmente, de acordo com dados dos três últimos anos. Enquanto a Ceasa está funcionando, o brasileiro pode ter certeza de que é certo nas prateleiras dos supermercados, nos verdurões ou feiras os hortifrutigranjeiros comercializados dentro de padrões de qualidade e com preços condizentes com a realidade de mercado, independente do clima, da época do ano e da produtividade da safra.