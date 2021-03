Detran retoma atendimento presencial nesta quarta-feira

O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) retoma, a partir desta quarta-feira (31), o atendimento presencial na sede e nas Circunscrições Regionais de Trânsito (Ciretrans). O atendimento físico estava suspenso como parte das medidas de enfrentamento à pandemia da Covid-19. A reabertura está amparada no decreto 9.840, publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira (30/03).

Em Goiânia e em grande parte das Ciretrans, é necessário agendar o horário pelo site www.detran.go.gov.br. Devido ao ponto facultativo da Semana Santa, não haverá atendimento na sexta-feira (02/04) no Detran-GO e Ciretrans; o funcionamento, na quinta-feira (1º/04), será das 7h às 13h. O público pode também acessar o site www.vaptvupt.go.gov.br, já que as unidades do Vapt Vupt estarão abertas também até as 13h de quinta-feira.

O Detran-GO ressalta que o atendimento presencial é reservado para a realização de serviços que não estão disponíveis no site ou no aplicativo Detran GO ON. Enquadram-se, neste caso, renovação da habilitação, transferência de veículo, alteração de característica, baixa de gravame e outros.

O departamento de trânsito goiano disponibiliza um canal de atendimento por telefone para sanar dúvidas sobre os serviços, horários e uso das ferramentas digitais da autarquia. Os interessados podem acionar o Disque-Detran pelo telefone 154 (região metropolitana) e (62) 3269-8800 ou 8899 (outras localidades). O horário de atendimento é das 7h às 19h, de segunda a sexta-feira.

Outras medidas que visam à proteção de usuários e colaboradores também foram adotadas pelo Detran, que tem cumprido as recomendações das autoridades sanitárias. Para ter acesso ao atendimento presencial, o usuário não poderá estar acompanhado e terá de portar o comprovante de agendamento.

O órgão de trânsito ainda exige o uso de máscaras, afere a temperatura de funcionários e do público, além de ter disponibilizado álcool em gel e providenciado pias em locais estratégicos para estimular as pessoas a lavarem as mãos com maior frequência.