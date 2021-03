Prefeito decreta ponto facultativo na quinta-feira, 1º de abril

Em publicação no Diário Oficial do Município desta segunda-feira (29/3), o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, decretou ponto facultativo no âmbito da administração pública municipal na próxima quinta-feira, 1º de abril, em virtude do feriado religioso da Semana Santa, cujo ponto alto é a celebração da Paixão de Cristo na sexta-feira, 2 de abril.

De acordo com o documento, os serviços essenciais da administração pública, que exigem o regime de plantão, como saúde, limpeza urbana, dentre outros, funcionam normalmente.

A administração municipal reforça ainda sobre a importância de seguir as recomendações dos órgãos de saúde, como ficar em casa, higienizar bem as mãos e evitar aglomerações.