Projeto de Vanderlan que autoriza empresas públicas e privadas comprarem vacina contra a Covid-19 recebe apoio de Marcelo Queiroga

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse nesta segunda-feira (29), durante reunião virtual da Comissão Temporária Covid-19, que é favorável ao Projeto de Lei 1033/2021. O projeto, de autoria do senador Vanderlan Cardoso (PSD-GO), em tramitação no Senado Federal, autoriza empresas públicas e privadas a comprarem vacinas contra a Covid-19 e doarem 50% ao SUS.

“Desde que seja obedecida a legislação, sou favorável ao PL 1033/2021, mas só durante a pandemia. Considero o projeto legítimo e o Ministério da Saúde não vai colocar qualquer tipo de óbice para acelerar a vacinação. Inclusive, a Advocacia Geral da União já deu parecer favorável para flexibilizar a compra e doação de vacinas por parte da iniciativa privada”, disse o ministro.

De acordo com Vanderlan, o projeto vem em uma boa hora, pois irá ajudar a acelerar a vacinação no Brasil e diminuir a fila do SUS. “Desde que foi criado o Plano Nacional de Imunização, eu venho me reunindo com várias associações, planos de saúde, empresários, prefeitos, governadores, com clínicas particulares e o pedido de todos é um só: que se flexibilize o Plano Nacional de Imunização para que o setor privado possa comprar vacinas e contribuir com a imunização da população, pois vacinando seus funcionários a fila do SUS irá diminuir consideravelmente”, explicou.

Vanderlan mostrou, ainda, um exemplo prático de como funcionará o projeto. “Uma empresa que tem 50 funcionários, por exemplo, poderá comprar 100 doses. Ela irá vacinar seus 50 funcionários e doar as outras 50 doses ao SUS. Talvez, um tempo atrás, isso não era viável porque nós esperávamos que o Plano Nacional de Imunização fosse atingir hoje, pelo menos, 30% da população, mas isso não aconteceu. Então, trouxemos essa proposta para que possamos atacar de todos os lados para vacinar aí, pelo menos, mais uns 70 milhões de irmãos e irmãs brasileiras”, disse.

O senador goiano falou sobre o apoio demonstrado pelo Ministro da Saúde. “Nós já havíamos recebido o apoio do ministro da Economia, Paulo Guedes, que se manifestou em rede de TV. E hoje recebemos com muita alegria o fato do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ter se mostrado favorável ao projeto. Tenho certeza que vamos conseguir implantar essa medida e contribuir para acelerar a vacinação contra a Covid-19 no nosso país”, finalizou Vanderlan.