Rede pública estadual mantém aulas remotas

Mesmo diante da publicação de um novo decreto do Estado que autoriza a realização de aulas presenciais, respeitando a orientação Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública para Enfrentamento ao Coronavírus (COE), as unidades escolares da rede estadual de educação vão manter o Regime Especial de Aulas Não Presenciais (Reanp). O sistema, implementado em 2020, foi muito elogiado.

Mesmo em Reanp, as escolas estaduais permanecerão com 30% do quadro administrativo nas unidades em sistema de revezamento. A intenção é garantir atendimento à comunidade escolar e possibilitar a entrega dos kits de alimentação.

Os profissionais com 60 anos ou mais, com imunodeficiências ou com doenças preexistentes crônicas ou graves, gestantes ou lactantes com filhos de até 12 meses, deverão ser mantidos em regime de teletrabalho.

Estrutura

Em diversas unidades escolares já são organizados plantões de dúvidas e aulas remotas transmitidas das salas de aula e acompanhadas em casa.

Além disso, entre outubro e dezembro de 2020, o Governo de Goiás repassou R$ 157,5 mil para cada escola adquirir equipamentos de proteção individual e coletiva, de forma direta e descentralizada, e contratar serviços de manutenção, higienização e desinsetização. O objetivo é acelerar o processo de aquisição e atender necessidades específicas de cada unidade.

Ano letivo de 2021

As aulas nas escolas públicas estaduais tiveram início no dia 25 de janeiro deste ano, com cerca de 8% da rede em aulas hibridas. No mês de fevereiro, esse percentual chegou a em torno de 15%.

Com a piora na situação epidemiológica em todo o Estado e o aumento de casos de Covid-19, as aulas presenciais foram suspensas e toda a rede estadual passou a atender em regime não presencial. Agora, diante do novo decreto, as unidades começam a se organizar para retomar o atendimento presencial aos estudantes, mas, por enquanto, prosseguem em Reanp.