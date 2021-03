Senac realiza vestibular social com bolsas de até 100%

A Faculdade Senac irá realizar o Programa de Vestibular Social, no qual serão oferecidas bolsas de até 100% para novos alunos. O edital com todos requisitos para participar do processo e a página para inscrição estão disponíveis nos sites www.go.senac.br; www.go.senac.br/faculdade ou www.go.senac.br/vestibular. O período de inscrições vai até o dia 31 de março.

Segundo o presidente da Fecomércio, Sesc e Senac, Marcelo Baiocchi, o objetivo do programa é promover a integração da Faculdade com a comunidade, contribuindo para a democratização do saber e das oportunidades de ensino. “Mais uma vez estamos procurando cumprir o nosso papel social, oportunizando ensino superior de qualidade aos alunos de baixa renda”, resume.

Conforme explica o diretor regional do Senac, Leopoldo Veiga Jardim, é importante que os interessados leiam o edital e verifiquem os requisitos e os documentos exigidos. “Sabemos que a procura e a necessidade por esse tipo de oportunidade são imensas. Estabelecemos alguns critérios para beneficiar com as bolsas limitadas aqueles que mais necessitam, com isenções totais e parciais, de acordo com o perfil do interessado”, explica.

De acordo com o regulamento do vestibular, a bolsa de estudo será destinada aos estudantes ingressantes/calouros em cursos de graduação, oferecidos pela Faculdade Senac Goiás e que atendam aos critérios para sua obtenção. As bolsas serão concedidas na modalidade parcial de 50% e integral de 100%, conforme distribuição de vagas em Portaria Própria.

As bolsas sociais de estudo serão concedidas por um período de seis meses com possibilidade de renovação, desde que cumpridos os critérios estabelecidos pelo regulamento da instituição. Outro detalhe é que a bolsa social de estudo concede ao bolsista a isenção de pagamento em sua proporção estabelecida, para o período em usufruto somente para disciplinas regulares e adaptações e não contempla disciplinas fora da grade atual do curso e turno pleiteado ou de dependências.

O período de inscrição começou no dia 23 e termina no dia 31 de março, às 23h59, e o resultado de inscrições homologadas para realização das provas e envio de e-mail será divulgado nesta quarta-feira, dia 31. As provas online estão previstas para os dias 2, 3 e 4 de abril e o resultado das provas para 5 de abril. A entrega da documentação para efetivação das bolsas ocorrerá em 5 e 6 de abril. O prazo final para matrícula é até dia 7.