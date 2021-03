Testagem de antígeno da Covid-19 será realizada nesta quarta-feira (31/3)

A Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia (SMS) realiza nesta quarta-feira (31/3) mais uma testagem de antígeno da Covid-19. A ação acontece semanalmente em escolas da capital, apenas na modalidade pedestre. O acesso ao exame exige agendamento pelo site da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a partir das 12h desta terça-feira (30/3). As unidades escolares disponíveis são indicadas no ato do agendamento.

A testagem visa identificar assintomáticos, orientando quanto ao isolamento parafrear a propagação do vírus. A testagem desta semana será realizada na quarta-feira em virtude do feriado. Os interessados em realizar o exame devem acessar o link https://www10.goiania.go.gov.br/AgendamentoExame_COVID19/AgendarExame.aspx ou banner localizado no canto inferior do site da SMS.

Nos locais indicados, o usuário informa CPF e endereço de e-mail, escolhe a escola e o horário no qual deseja o atendimento. Lembrando que a testagem é utilizado o teste é feita por meio da coleta do material no nariz, utilizando o swab, uma espécie de haste flexível. O resultado fica pronto em cerca de 20 minutos. Podem fazer o teste pessoas acima de 12 anos que não apresentem sintomas.

Pessoas sintomáticas, por sua vez, devem procurar uma das 42 unidades de saúde aptas para realizar o teste RT-PCR. O resultado é liberado em até 24h e pode ser visualizado pela internet, conforme orientação das equipes coletoras.