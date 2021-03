Saúde de Aparecida abre credenciamento de profissionais para atuação nas unidades 24h

A Secretaria Municipal de Saúde de Aparecida de Goiânia (SMS) publicou, na manhã desta terça-feira, 30 de março, no Diário Oficial do Município, o edital 001/2021 relativo ao credenciamento de profissionais (pessoas físicas) para atuar nas unidades 24h da rede. O documento tem vigência de até um ano após a data de sua publicação, contempla diversas categorias e a inscrição deve ser feita no site aparecida.go.gov.br no banner “edital de credenciamento de profissionais de Saúde” verificando todas as informações necessárias para os interessados.

“Os profissionais atuarão nas UPAs, Cais, Caps, Maternidade, SAMU e outras unidades da rede com funcionamento 24h. Todos serão essenciais para o enfrentamento à pandemia e para dar mais segurança à população”, informa o secretário Alessandro Magalhães. Os credenciados considerados aptos serão convocados para o preenchimento de vagas existentes (ou que forem abertas durante a vigência do edital) para prestação de serviços especializados na SMS.

Há vagas para profissionais das áreas de Assistência Social, Auxiliar de Higiene Bucal, Biomedicina, Fonoaudiologia, Farmácia, Enfermagem, Fisioterapia, Medicina, Psicologia, Nutrição e Odontologia, bem como para as áreas Técnicas de Enfermagem, Laboratório, Gesso e Radiologia.

De acordo com a coordenadoria de Recursos Humanos da SMS (RH), desde o último edital de credenciamento, publicado em 3 de março de 2020, 1976 profissionais já foram contratados pela pasta.

Sobre o atual credenciamento, mais informações e esclarecimentos complementares relativos ao edital podem ser obtidos pelos telefones (62) 3545-5891, 3545-5888 ou 3545-5988 no RH da SMS.