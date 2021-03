Segunda dose a partir de 76 anos ocorre nesta quarta

Nesta quarta-feira (31), a Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria de Saúde, aplica a segunda dose da vacina Coronavac em idosos a partir de 76 anos. O atendimento é destinado apenas às pessoas que tomaram a primeira dose com o imunizante e cujo prazo para a segunda etapa seja entre 31/3 e 5/4. A informação pode ser verificada no próprio cartão de vacinação. Pessoas que se enquadrem no perfil podem agendar o atendimento em 14 pontos fixos ou se dirigir a um dos quatro postos da modalidade drive thru.

Ao todo, são 18 pontos de vacinação, sendo quatro drives (PUC – Área 1, Shopping Cerrado, Shopping Passeio das Águas e Estádio Serra Dourada) e 14 fixos (13 unidades de saúde do município e o Espaço Sinta-se Bem Unimed). As escolas municipais não sediarão atendimentos vacinais em razão da testagem ampliada.

O atendimento a pedestres nas unidades de saúde e Unimed obedece agendamento pelo aplicativo “Prefeitura 24 horas”. Já os drives atendem à demanda espontânea.

O idoso precisa apresentar cópia do RG, CPF, comprovante de endereço e de aplicação da primeira da primeira dose. Frisando que a segunda dose para idosos a partir de 76 anos é apenas para aqueles que receberam a primeira pelo imunizante da Coronavac e o intervalo para a o reforço consta entre os dias 31/03 e 05/04.