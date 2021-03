Vapt Vupt retoma atendimentos presenciais

As unidades do Vapt Vupt, localizadas na capital e no interior do Estado, retomam os serviços a partir desta quarta-feira (31). Os atendimentos serão realizados por meio de agendamento prévio no portal vaptvupt.go.gov.br. O retorno das atividades está previsto pelos próximos 14 dias, a partir da vigência do novo decreto estadual de combate à Covid-19.

Em Goiânia, os usuários que agendaram emissão de Carteira de Identidade entre os dias 17 e 30 de março, serão atendidos do dia 5 a 9 de abril, na unidade Vapt Vupt do shopping Passeio das Águas. O remanejamento é resultado de uma força-tarefa da Secretaria da Administração (Sead) em parceria com o Instituto de Identificação da Polícia Civil do Estado de Goiás, que disponibilizará kits de emissão de Identidade e mais servidores para atender à necessidade de atendimento.

Nas demais cidades, os usuários que tiveram o atendimento cancelado, em decorrência da suspensão das atividades, já foram comunicados sobre as novas datas para a confecção do documento.

No período de abertura a que se refere o Decreto Estadual nº 9828 de 16 de março de 2021, nos municípios onde houver decreto local relacionado às medidas de proteção sanitária contra a pandemia, a abertura ou fechamento das unidades seguirá conforme a determinação municipal.

Serviços já agendados

O atendimento para os serviços já agendados nas datas de flexibilização, a partir do dia 31 de março, seguirá normalmente.

Já o usuário que marcou qualquer outro tipo de serviço no Vapt Vupt, durante a interrupção dos atendimentos, deve reagendar o procedimento.

Feriado

Em razão do feriado prolongado da Semana Santa, as unidades do Vapt Vupt de todo o Estado fecham na próxima sexta-feira (02/04) e só retomam os atendimentos na segunda-feira (05/04).

Na quinta-feira (1°/04), ponto facultativo no serviço público estadual, as unidades do Vapt Vupt vão funcionar em horário especial, em meio período. (confira horário no portal vaptvupt.go.gov.br.

Qualificação

Durante o período de suspensão das atividades presenciais, a Sead disponibilizou cursos on-line de capacitação para todos os atendentes do Vapt Vupt, totalizando mais de 50 horas de qualificação por colaborador.

Foram cinco cursos oferecidos pela Escola de Governo, em parceria com a Subsecretaria de Gestão Pública, com temáticas relacionadas à segurança da informação, excelência no atendimento, ética, entre outras. As capacitações estão conectadas às diretrizes da gestão do governador Ronaldo Caiado de aperfeiçoar os serviços oferecidos aos cidadãos.