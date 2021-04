Gustavo Mendanha segue internado com quadro estável

O prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, foi internado na última quinta-feira, 1, quando teve o quadro de Covid-19 agravado. Nesta sexta-feira, 2, segundo o boletim do Hospital Santa Mônica, Mendanha segue com quadro estável, respiração espontânea e uso de oxigênio. Ainda de acordo com nota, os níveis pressóricos do gestor seguem satisfatórios.

O pai do prefeito, Léo Mendanha, continua internado no Hospital Albert Einstein e sedado. Os níveis de oxigênio apresentaram melhora.

Leia nota na íntegra:

De acordo com boletim médico do Hospital Santa Mônica, divulgado na tarde desta sexta-feira, 02, o quadro de saúde do prefeito Gustavo Mendanha segue estável, com respiração espontânea e uso de oxigênio. Ele apresenta níveis pressóricos satisfatórios e está consciente. O boletim é assinado pela infectologista Ana Carolina Andrade.

Com relação ao pai do prefeito e ex-deputado estadual Léo Mendanha, segue em tratamento no Hospital Albert Einstein ainda sedado e com oxigenação um pouco melhor.