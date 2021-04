“Somos muito gratos ao governo do Amazonas pelo empréstimo de 10 respiradores para Senador Canedo”, disse Vanderlan

O senador Vanderlan Cardoso (PSD-GO) acompanhou, juntamente com o prefeito de Senador Canedo, Fernando Pellozo, a chegada, na manhã deste sábado (3), de 10 respiradores e 10 monitores para equipar leitos de UTI para tratamento de pacientes com Covid-19. Os equipamentos foram emprestados pelo governo do Estado do Amazonas e o transporte foi feito pelo Comitê de Gestão de Crise do Ministério da Saúde.

Vanderlan agradeceu o apoio vindo da região norte e falou sobre a importância de trabalhar com união. “Sou muito grato pelo gesto solidário do governador do Amazonas, Wilson Lira, em emprestar os respiradores para Senador Canedo, um município que passa por imensas dificuldades nesse momento crítico da pandemia. Também agradeço ao Ministério da Saúde por realizar o transporte desses equipamentos. Através da união de esforços estamos conseguindo salvar vidas”, disse.

Vanderlan lembrou que Goiás acolheu cerca de 200 pacientes do Amazonas em sua rede de hospitais. Os pacientes vieram se tratar de covid-19. “Agora Manaus retribui com esse gesto”, destacou o senador.

Ao todo, em 2020 e 2021, o senador Vanderlan conseguiu 192 respiradores para o Estado de Goiás. Os equipamentos foram distribuídos para 24 municípios. No início da pandemia, o município de Senador Canedo já havia recebido cinco respiradores.