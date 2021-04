“Nenhuma obra vai atrasar”, garante prefeito Rogério Cruz

O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, concedeu entrevista no final da manhã desta terça-feira (6/4) aos apresentadores do Jornal do Meio Dia, Luciana Finholdt e Lucílio Macedo, da TV Serra Dourada. Na oportunidade, Rogério explicou que suas ações têm como base o Plano de Governo apresentado na campanha eleitoral e que as obras, mesmo com alterações de nomes nas pastas, serão executadas com o objetivo de fazer Goiânia seguir em frente.

Questionado sobre a reconstrução asfáltica, o prefeito explicou que as ações de recapeamento foram paralisadas depois de questionamentos de vereadores quanto à lisura do contrato firmado com as empresas. “Com tais dúvidas, suspendi temporariamente os contratos e solicitei uma auditoria para que fosse averiguado todo o processo. Se houver necessidade de correção, será feita. Se tudo estiver correto, o trabalho será retomado sem problema algum, mas com a garantia que nenhuma obra vai atrasar, mas as obras de reconstrução asfáltica continuam.”

Sobre o Programa Renda Família, contou que as inscrições continuam e que, inclusive, foram prorrogadas até o dia 30 de abril. “Devido à pandemia, verificamos que muitas famílias não têm sequer a condição financeira para se deslocar até uma unidade Atende Fácil ou acessar a internet”, detalhou o prefeito Rogério Cruz, ao explicar que seu desejo é que todas as pessoas que necessitam de apoio tenham acesso e consigam realizar o cadastro.

Para facilitar o acesso da população aos cadastros no Programa Renda Família, a prefeitura disponibilizou outras 15 unidades escolares, localizadas em diferentes regiões da capital, que irão auxiliar no atendimento aos cidadãos. “Esses locais funcionarão como unidades temporárias da Atende Fácil, entre os dias 5 e 30 de abril, das 8 às 18 horas, de segunda a sexta-feira”.

“Estamos focados na gestão e trabalhando diuturnamente para corresponder às expectativas da população de Goiânia”, respondeu, ao acrescentar que todas as medida da prefeitura são correspondentes ao Plano de Governo apresentado nas eleições.

Ao encerrar a entrevista, o prefeito Rogério Cruz reafirmou que a administração municipal está à disposição da população. “Gosto muito do diálogo e assim vamos continuar. Nossa gestão é pautada pela ética, transparência e pelo compartilhamento das ações, mas sempre com base no Plano de Governo”, relatou, com documento registrado no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) em mãos.