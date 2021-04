Rogério Cruz nomeia secretários interinos

As nomeações foram publicadas no Diário Oficial do Município na noite da última segunda-feira, 5. Ação se deu após o rompimento do MDB com o Paço Municipal e saída de 14 auxiliares que entregaram seus cargos na noite de ontem. Com isso o prefeito Rogério Cruz nomeou interinamente novos secretários para as pastas deixadas pelas lideranças emedebistas. Confira os novos nomes:

Fausto Nieri Moraes Sarmento assume a secretaria de Infraestrutura;

Michel Magul assume a secretaria de Planejamento Urbano e Habitação;

Letícia Vila Verde Garcia assume a secretaria de Finanças;

Ariel Silveira de Viveiros assume a secretaria de Relações Institucionais;

Thiago Pereira da Silva assume a secretaria de Direitos Humanos e Políticas Afirmativas;

Ricardo de Val Borges assume a secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia;

Aline do Espírito Santo Ribeiro assume a Controladoria Geral do Município;

Horácio Mello e Cunha dos Santos assume a secretaria de Mobilidade;

Robert Bonifácio da Silva assume a secretaria de Prioridades estratégicas;

Rafael Lúcio de Souza Olinto assume a secretaria de Desenvolvimento e Economia Criativa;

Pedro da Costa Novaes assume a secretaria de Cultura;

Obra Rodrigues assume a Procuradoria Geral do Município.