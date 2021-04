Mais de 400 mil doses repassadas aos 246 municípios não foram aplicadas ou registradas por eles no sistema do MS

O atraso de alguns municípios goianos em preencher o cadastro de vacinação disponibilizado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO) tem comprometido a quantificação e divulgação do número real de imunizados. Desta forma, os dados disponibilizadas pelo Ministério da Saúde e reproduzidos pela imprensa acabam não representando a realidade da vacinação no Estado de Goiás.

A Secretaria Estadual de Saúde informa que disponibiliza notificações com o número total de doses (D1 e D2) distribuídas, bem como o percentual de doses não utilizadas ou não registradas pelos municípios. Já foram distribuídas 1.031.380 doses aos 246 municípios, responsáveis pela aplicação e registro no sistema do Ministério da Saúde.

A SES-GO, portanto, tem realizado gestão transparente dos dados referentes aos casos de covid-19.

O boletim com as notificações da SES-GO é público e está informatizado, o que facilita o processamento dos dados a partir dos sistemas do Ministério da Saúde (e-SUS VE e Sivep Gripe).

A SES informa que os responsáveis pelas notificações devem registrá-la e mantê-la atualizada nos sistemas oficiais de notificação. Desta forma, se cada município realizar a correta atualização, os dados serão democratizados e disponibilizados para a população de forma correta, conveniente e oportuna. A SES vai notificar os municípios que não atualizarem o número de doses aplicadas no sistema e podem receber menos doses nas próximas levas enquanto não identificar o que foi feito com essas doses.

Segue em anexo a distribuição por município e a quantidade de vacinas não aplicadas e não registradas por cada um deles. 406.665 das doses enviadas não estão registradas ou não foram aplicadas pelos municípios.