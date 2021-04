Saúde completa! Entenda como alcançar a saúde no corpo e na mente

Para você, o que significa ter saúde? Estar mentalmente saudável, praticar exercícios físicos, se alimentar de mais verduras e legumes? Essas podem ser algumas das definições, mas segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), “saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a mera ausência de doença ou enfermidade”.

Nessa semana é comemorado o Dia Mundial da Atividade Física e o Dia Mundial da Saúde (06 e 07/04), e vamos te explicar o que essas datas têm em comum e como devem implicar no seu dia a dia durante a pandemia da Covid-19.

O professor e educador físico do CEUB, Marcelo Boia do Nascimento, conta que sempre que falamos em saúde, é comum relacionar-se ao drama de praticar exercício físico, mas que é muito importante estar com a mente aberta para experimentar novas atividades com um acompanhamento profissional.

A “mente aberta” pode ser uma barreira para muitas pessoas, pois enfrentam uma onda de medo, preocupação e falta de perspectiva futura, o que se dá muito pelo momento atual. E para isso, é muito importante que haja um acompanhamento profissional, como explica a professora e psicóloga, Tânia Inessa. Ela conta que para amenizar os sintomas do isolamento, criou um projeto voltado para os alunos do CEUB, onde acolhe e escuta esses estudantes.

Os especialistas entram em consenso de que é preciso se dedicar para alcançar a tão sonhada saúde: praticar exercícios físicos e buscar fazer acompanhamento psicológico, além de se alimentar bem. Muitos têm a mesma concepção de saúde, mas é preciso entender que a melhor fórmula é juntar tudo e tentar ser feliz. O professor Marcelo explica que hoje, mais do que nunca, estar ativo é fundamental para o aumento da imunidade e evitar doenças.