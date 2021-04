Goiânia aplica 2ª dose da Coronavac em pessoas com 74 anos ou mais nesta sexta

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde ( SMS), aplica a segunda dose da Coronavac em pessoas a partir de 74 anos nesta sexta-feira (9/4). Das 8h às 17h, o atendimento acontece em 15 postos de vacinação, sendo 13 fixos nas unidades de saúde e dois de drive thru. A vacinação se destina a idosos nesta faixa etária que tenham prazo previsto para receber o reforço no dia 15 de abril, conforme indicado no cartão de vacinação. O agendamento no aplicativo Prefeitura 24 horas para os postos fixos já está aberto enquanto nos postos de drive thru o atendimento é destinado à demanda espontânea.

Em virtude da testagem de antígeno, que também acontece nesta sexta, o atendimento para pedestres será feito em 13 unidades de saúde e não nas escolas municipais. Os dois postos de drive thrus para demanda espontânea, por ordem de chegada, permanecem os mesmos. Portanto, não haverá atendimento para vacinação nas setes escolas municipais que acomodaram a campanha ao longo da semana.

Ao realizar o agendamento ou ir ao drive thru, não é necessário que o idoso vá ao posto onde tomou a primeira dose, bastando levar o comprovante da primeira dose, documentos pessoais e comprovante de endereço.

Confira os endereços para cada modalidade:

Atendimento pedestres

Centro de Saúde da Família (CSF) Santa Rita

Endereço: Rua SR 1, 290 – Parque Santa Rita, Goiânia – GO

Centro de Saúde da Família (CSF) Residencial Itaipu

Endereço: R. RI 9, 08 – Qd 107 – Residencial Itaipú, Goiânia – GO

Centro de Saúde da Família (CSF) Real Conquista

Endereço: R. Rc 51, Qd. 48 – Res. Real Conquista, Goiânia – GO

Centro de Saúde da Família (CSF) São Francisco

Endereço: Av. das Palmeiras, Bairro – s/n – São Francisco, Goiânia – GO

Centro de Saúde da Família (CSF) Cerrado IV

Endereço: Rua Das Paineiras Apm 06 Qd 21 Lt 0 Residencial Jardim Do Cerrado IV, Goiânia – GO

Centro de Saúde da Família (CSF) Boa Vista

Endereço: Av. dos Ipês, 1656 – Boa Vista, Goiânia – GO

Centro de Saúde da Família (CSF) Novo Planalto

Endereço: R. Amadeus – Res. Mansoes Paraiso, Goiânia – GO

Centro de Saúde da Família (CSF) Vila Mutirão

Endereço: Avenida do Povo Qd. D – Vila Mutirão, Goiânia – GO

Centro de Saúde da Família (CSF) Leste Universitário

Endereço: R. 218 – Setor Leste Universitário, Goiânia – GO

Centro de Saúde da Família (CSF) Cidade Jardim

Endereço: Praça Abel Coimbra, 350 – Cidade Jardim, Goiânia – GO

Centro de Saúde da Família (CSF) Ville de France

Endereço: R. Píres Figueiredo, s/n – Res. Ville de France, Goiânia – GO

Centro de Saúde da Família (CSF) Recanto das Minas Gerais

Endereço: Rua Siena, s/n – St. Recanto das Minas Gerais, Goiânia – GO

Centro de Saúde da Família (CSF) Guanabara I

Endereço: R. Porto Alegre, 44 – Jardim Guanabara, Goiânia – GO

Atendimento drive thru

Shopping Passeio das Águas

Endereço: Av. Perimetral Norte, 8303 – Fazenda Caveiras, Goiânia. Acesso exclusivo pela entrada da Av. Perimetral.

Pontifícia Universidade Católica de Goiás – Área I

Endereço: Rua 235, 722 – Setor Leste Universitário, Goiânia – GO