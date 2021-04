Prefeitos são orientados sobre registro correto da vacinação

O governador Ronaldo Caiado se reúne nesta quinta-feira (08), por meio de videoconferência, com prefeitos e secretários municipais de saúde dos 246 municípios goianos. Durante o encontro, os gestores municipais serão orientados sobre a importância da atualização, junto ao sistema do Ministério da Saúde, dos dados da vacinação contra a covid-19, em Goiás. O objetivo da medida é evitar prejuízo no recebimento das próximas remessas.

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO), o atraso no preenchimento dos dados, por parte dos municípios, compromete a quantificação e divulgação do número real de imunizados. Do total de 1.031.380 doses contra a Covid-19 já distribuídas aos municípios, 406.665 (39,42%) não possuem registro ou não foram aplicadas. No sistema do Ministério da Saúde, consta a utilização de apenas 624.715 imunobiológicos no Estado.