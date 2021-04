Testagem para Covid-19 em crianças e adolescentes acontece nesta sexta-feira e sábado

Nesta sexta e sábado, 9 e 10 de abril, o Buriti Shopping se tornará ponto de testagem para Covid-19 de crianças e adolescentes. A ação é promovida pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO) e é destinada a pessoas de 2 a 18 anos, que não apresentam sintomas gripais. Para realizar o teste, é preciso que a criança ou adolescente esteja devidamente matriculada em instituições de ensino, acompanhada dos pais ou responsáveis, e apresente documento de identificação.

Os testes ocorrem nesta sexta-feira, das 8h às 18h, e no sábado, das 8h às 12h, no estacionamento externo do Buriti Shopping, com a entrada pela Avenida José Leandro. A ação é gratuita e acontece apenas no formato drive thru.