Prefeitura de Goiânia divulga mais um meio de comunicação com a população

A Prefeitura de Goiânia colocou na Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra) mais um canal de comunicação com os moradores da capital. O objetivo é ouvir as demandas cidado, receber avaliação do serviço prestado e proporcionar melhor qualidade de vida na cidade.

Além do aplicativo Prefeitura 24 horas, que já é de conhecimento de todos e conta com a possibilidade de solicitar serviços essenciais, como manutenção asfáltica, coleta de lixo, agendamento de vacinação, retirada de árvore caída, iluminação pública e outros que ajudam no dia a dia da população, estão disponíveis, de segunda a sexta, das 8h às 18h, os telefones (62) 3524-8363/8373 e WhatsApp (62) 9-8493-7229.

Esses contatos são do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC), onde podem ser solicitados todos os serviços executados pela Seinfra, como troca de lâmpadas, manutenção asfáltica, limpeza de boca de lobo, construção de meio-fio e outros. Ao entrar em contato por esses meios de comunicação, os atendentes geram a solicitação e encaminham aos responsáveis de cada setor, que inserem a demanda na programação de trabalho.

“Esse é mais um canal para aproximar o cidadão da Prefeitura de Goiânia. Estamos trabalhando para solucionar os problemas com a participação da comunidade”, explica o titular da Seinfra, Fausto Sarmento.