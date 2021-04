Leilão de privatização da Celg GT é marcado para 13 de maio

Nesta segunda-feira, 12, a Associação CelgPar informou que o leilão de privatização da elétrica Celg Geração e Transmissão foi agendado para 13 de maio. A Celg CT é controlada pelo governo estadual de Goiás e será oferecida a investidores em sessão na sede da bolsa paulista B3, por preço mínimo de venda de 1,53 bilhão de reais.

A CelgPar informou que interessados na aquisição da Celg-GT deverão entregar no dia 11 de maio documentos exigidos para a concorrência, incluindo suas propostas econômicas pela companhia.

As ofertas serão abertas na sessão pública do leilão, com vitória a quem se dispuser a pagar o maior valor pela elétrica, que possui ativos de transmissão de energia e participações em hidrelétricas.

Se houver mais de uma proposta pela companhia e a diferença entre elas foi inferior ou igual a 15%, os participantes da disputa poderão oferecer novas ofertas em rodadas de lances viva-voz até o encerramento do pregão, segundo o edital.

O edital do leilão de desestatização, com as regras da licitação, foi publicado nesta segunda-feira no site da CelgPar.