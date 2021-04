Prefeitura de Goiânia presta conta dos 3 primeiros meses

O prefeito Rogério Cruz prestou contas dos 100 primeiros dias de gestão na manhã desta segunda-feira (12) de maneira inédita, por meio da live Prefeitura Digital, na página do Facebook da Prefeitura de Goiânia. A apresentação foi conduzida pela primeira-dama Thelma Cruz. Até o momento mais de 5 mil pessoas visualizaram a conversa.

Rogério iniciou destacou o compromisso da gestão com o cumprimento do Plano de Governo, com a superação das dificuldades e o amparo à população vulnerável. Ele enfatizou que o seu maior interesse e desejo, desde o dia 1º de janeiro, quando assumiu a Prefeitura, é executar o Plano de Governo com todos os seus projetos.

“Destaco o IPTU Social, que isenta do pagamento do imposto centenas de famílias em situação de vulnerabilidade social, e o Renda Família, que ainda está na fase de inscrição, mas já com muita adesão, que ajudará a reduzir os impactos econômicos causados pela pandemia de Covid-19.

Além de pontuar ações e serviços do Executivo nesses três meses e 12 dias de gestão, o prefeito Rogério Cruz respondeu a perguntas de internautas.

Atende Fácil

O prefeito destacou que, com o intuito de chegar ao maior número de goianienses, o Atende Fácil foi levado para 15 setores de Goiânia, obtendo êxito no alcance. “Atendemos mais de oito mil pessoas que estão aptas para receber o Renda Família”, declarou.

H1N1

Enfatizou que a campanha de vacinação da H1N1 foi lançada nesta segunda-feira (12/4), no bairro Novo Horizonte. Crianças a partir de seis meses até seis anos, gestantes e puérperas também serão vacinadas. Rogério Cruz destacou a importância de tomar esta vacina e reforçou que todos os protocolos de segurança estão sendo tomados em relação à Covid-19.

Obras

O prefeito também falou sobre a realização de obras públicas e reforçou que elas não foram paralisadas. “Pelo contrário. Estão a todo vapor. Demos sequência ao trabalho realizado pelo nosso gestor anterior, o ex-prefeito Iris Rezende, conforme consta em nosso Plano de Governo.”

Troca de secretários

Rogério Cruz afirmou que a troca de secretários não atrapalhou o andamento das obras, pois há pessoas técnicas dando continuidade aos trabalhos. “Temos o Viaduto do Novo Mundo e BR-153, Anel Viário da Jamel Cecílio, Marginal Botofogo e várias outras obras que não pararam, as máquinas estão funcionando”, declarou.

Transparência

O prefeito também falou sobre a preocupação da gestão com o erário público. “Temos muito cuidado e zelo com a coisa pública, com o erário público, com todos os goianienses que pagam impostos e que esperam de nós o retorno com serviços e obras públicas”, afirmou.

CMEIs

Embora haja preocupação com a volta às aulas, a Prefeitura de Goiânia terá condição de abrir 2,5 mil vagas de CMEIs nos próximos 90 dias, iniciando já agora no mês de abril com inaugurações e ampliações. “Teremos condições de receber as nossas crianças com mais qualidade”, ressaltou o prefeito.

Empréstimos

Questionado sobre empréstimos via Prefeitura de Goiânia para empresários, o prefeito lembrou que o Governo do Estado tem programa nessa linha e anunciou que a gestão municipal realiza estudos com o objetivo de ajudar comerciantes com o pagamento de impostos.

Vacina Covid-19

Sobre vacinação para professores em Goiânia, o prefeito contou que há um pedido ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, via ministro da Educação, Milton Ribeiro, para vacinar todos os profissionais e assim retomar as aulas presenciais nas escolas de Goiânia com segurança.

Coronavírus

O prefeito reforçou que Goiânia está há mais de uma semana sem pacientes com Covid-19 aguardando leitos, frisou que não faltam leitos na capital, mas lembrou que é muito importante que todos continuem se cuidando. “Esse cenário nos deixa um pouco aliviados, mas precisamos seguir usando máscara, álcool em gel e evitando aglomerações”, pontuou.

Feira da Madrugada

Reforçou que haverá reunião ainda nesta segunda-feira (12/4) com o Governo do Estado e o Centro de Operações de Emergências (COE) estadual e municipal para definição do novo decreto. “Na quarta-feira, teremos um novo decreto. Daremos atenção especial a todas as categorias, comércio e feiras”, declarou Rogério.