Vanderlan entrega tomógrafo em Goianira e anuncia recursos para Inhumas e Brazabrantes

Seguindo todas as normas da vigilância sanitária por conta da pandemia da Covid-19, o senador Vanderlan Cardoso (PSD-GO) realizou, na manhã desta terça-feira (13), uma série de visitas a municípios goianos para acompanhar de perto o funcionamento de um tomógrafo computadorizado em Goianira, adquirido por meio de suas emendas parlamentares, e para anunciar a destinação de recursos aos municípios de Inhumas e Brazabrantes.

Localizada na região metropolitana, Goianira tem mais de 45 mil habitantes e o tomógrafo, instalado no Centro Municipal de Diagnóstico e Especialidades, atenderá toda a população do município e região.

“Ao todo, conseguimos quatro tomógrafos como esse para quatro municípios de Goiás. Goianira foi ágil com a documentação e esse é o primeiro dos quatro equipamentos a entrar em funcionamento. É assim que eu gosto de trabalhar. Saúde não se faz com discurso. Se faz com planejamento, gestão e recursos”, disse Vanderlan.

O prefeito de Goianira, Carlão da Fox, falou sobre a importância de receber o equipamento com tecnologia de ponta. “Em meu nome, em nome dos vereadores e de toda comunidade, quero agradecer o senador Vanderlan pelo cuidado com a saúde da nossa população, não só através da entrega deste tomógrafo, mas, também, com a destinação de recursos. Para nós, este é um sonho que está sendo realizado agora”, disse.

Além de Goianira, o senador Vanderlan também destinou recursos para aquisição de tomógrafos aos municípios de Iporá, Catalão e Trindade. Entre 2019 e 2020, o senador destinou um total de R$85 milhões para a área da saúde dos 246 municípios do Estado de Goiás.

R$2 milhões para infraestrutura em Inhumas

Em Inhumas, Vanderlan anunciou a destinação de emendas no valor de R$2 milhões para a área de infraestrutura do município. “O prefeito Dr. João Antônio, nos apresentou, como principal demanda da cidade, a necessidade de realizar o recapeamento em algumas ruas, por isso, estamos destinando essa verba para a execução do serviço. É muito importante visitar cada município e conhecer de perto as suas necessidades para atender da forma mais eficaz possível”, disse Vanderlan.

O prefeito de Inhumas agradeceu pela emenda destinada pelo senador goiano. “A cidade cresceu e por mais que a gente tape buraco não fica igual ao recapeamento. Com essa verba vamos recuperar o que pudermos. Somos muito gratos ao senador Vanderlan por mais este recurso destinado a nosso município”, disse o prefeito João Antônio.

Sala de parto para Brazabrantes

O município de Brazabrantes, no interior de Goiás, não possui sala especializada para parto e as gestantes têm que se deslocar para outras localidades para dar a luz. Vanderlan sensibilizou-se com a situação. “Fiquei muito sensibilizado em saber que há mais de 30 anos não nasce um cidadão Brazabrantino. Isso é algo muito inusitado e a cidade precisa recuperar o orgulho de ter seus cidadãos nascidos em próprio solo. Por isso destinamos emendas, no valor de R$500 mil, para instalação da sala de parto no Hospital Municipal Sebastião Lozi”, informou Vanderlan.

A vereadora Lais Teles, que fez o pedido para o senador ajudar a montar a sala de parto, agradeceu pela iniciativa de ajudar o município em uma importante demanda. “Em agradecimento, a Câmara Municipal vai conceder ao senador Vanderlan o título de cidadão brazabrantino. Receba nossa eterna gratidão. O senhor devolverá a auto-estima à nossa cidade”, disse a vereadora