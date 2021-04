Goiânia tem novo decreto com novas regras para atividades comerciais

Em entrevista coletiva no final da tarde desta terça-feira (13), os secretários de Governo, Arthur Bernardes, e da Saúde, Durval Pedroso, apresentaram os detalhes do novo decreto publicado na noite de hoje no Diário Oficial do Município. O documento, que passa a valer a partir desta quarta-feira (14/4), prevê a abertura das atividades não essenciais durante os dias úteis com restrições de segurança em estabelecimentos com potencial para gerar aglomeração.

Aos fins de semana, conforme estabelece o decreto, serão mantidas as atividades essenciais e religiosas com limitação de 30% da capacidade e com intervalo de 3 horas. Conforme o secretário Arthur Bernardes, tudo foi definido após diversas reuniões com o governador Ronaldo Caiado e também com representantes do setor produtivo da capital.

Confira os horários nos próximos 14 dias:

Comércio

O comércio vai funcionar das 9h às 17h. Os estabelecimentos do setor de serviços vão abrir entre 12h e 20h.

Shoppings e galerias

Os shoppings centers, galerias e centros comerciais terão abertura permitida entre 10h e 22h.

Bares e restaurantes

O horário de funcionamento de bares e restaurantes será das 11h às 23h, com limitação de 50% da capacidade e a proibição de qualquer atividade sonora.

Distribuidoras de bebidas

As distribuidoras de bebidas podem funcionar das 6h às 22h.

Salões e barbearias

O horário de funcionamento dos salões de beleza e barbearias será das 12h às 21h.

Academias

Com capacidade permitida de 30%, as academias vão funcionar das 6h às 22h.

Esporte coletivo

Estabelecimentos destinados à prática de esportes coletivos vão funcionar com a participação de no máximo quatro pessoas.

Feiras

As feiras livres e especiais que ocorrem em dias úteis podem ser realizadas, mas é vedado o funcionamento de restaurantes e praças de alimentação e consumo no local, além do distanciamento de dois metros entre as barracas.

Escolas

As escolas privadas vão manter as aulas presenciais nas etapas infantil, fundamental e médio. Os estabelecimentos devem garantir distância mínima de 1,5m entre alunos, professores e demais funcionários.

Construção Civil

A construção civil deve garantir o transporte dos funcionários e também pode trabalhar de segunda a sexta-feira.

Mercado Popular

No Centro Cultural Mercado Popular da 74 ficam proibidas apresentações ao público. Os estabelecimentos do centro comercial podem funcionar das 9h às 17h e os bares e restaurantes ficam autorizados das 11h às 23h.