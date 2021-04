Mais Empregos oferece 1.694 vagas de trabalho

O Programa Mais Empregos, onde o Sistema Nacional do Emprego (Sine) está inserido, oferece 1.694 vagas para 18 municípios goianos, sendo 116 para pessoas com deficiência (PCD), distribuídas entre diversos cargos, como vigilante, auxiliar de limpeza, empacotador, auxiliar de almoxarifado e auxiliar de linha de produção.

O banco de dados do programa também conta com oportunidades para quem tem ensino superior completo. Em Anápolis são oferecidas uma vaga para Fonoaudiólogo e duas vagas para Farmacêutico e em Rio Verde uma vaga de Agrônomo.

Os salários variam de R$ 1.100 a R$3.500, sendo que muitas empresas preferem negociar os salários e benefícios na entrevista.

Os interessados devem agendar o atendimento pelo site do Vapt Vupt (vaptvupt.go.gov.br), e comparecer no dia e horário escolhidos, com Carteira de Trabalho, documentos pessoais, currículo e comprovante de endereço.

O agendamento só pode ser feito pelo site do Vapt Vupt, de forma simples e rápida, e leva cerca de um minuto.

As agências do Vapt Vupt que estão atendendo pelo Sine são: Admar Otto (Buriti Shopping), Águas Lindas, Anápolis (Anashopping), Aparecida Shopping, Araguaia Shopping, Caldas Novas, Campinas, Cidade Jardim, Cristalina, Formosa, Garavelo, Goianésia, Goianira, Inhumas, Ipameri, Itaberaí, Itapuranga, Itumbiara, Jaraguá, Jataí, Luziânia, Avenida Mangalô, Mineiros, Morrinhos, Palmeiras de Goiás, Passeio das Águas Shopping, Pires do Rio, Planaltina, Portal Shopping, Posse, Praça Cívica, Praça da Bíblia, Rio Verde, Santa Helena, Senador Canedo, Shopping Cerrado, Trindade e Maysa (Trindade).

As categorias com mais vagas disponíveis no sistema do Mais Empregos são:

Representante comercial autônomo ( Goiânia ) – 85

Motorista carreteiro ( Goiânia ) – 60

Corretor de imóveis ( Goiânia ) – 42

Motorista ( São Simão ) – 20

Corte e plantio de cana ( São Simão ) – 20

Ajudante de obra ( Minaçu ) – 15

Motorista de ônibus urbano ( Rio Verde) – 11

Vendedor interno ( Anápolis ) – 11

Técnico de enfermagem ( Quirinópolis ) – 10

Vagas oferecidas por cidade:

Goiânia – 942

Anápolis – 237

Rio Verde – 214

Minaçu – 80

São Simão – 59

Luziânia – 33

Morrinhos – 25

Quirinópolis – 16

Cristalina – 16

Jaraguá – 16

Goianésia – 16

Itumbiara – 15

Mineiros – 9

Águas Lindas – 5

Itaberaí – 3

Palmeiras de Goiás – 4

Piracanjuba – 3

Iporá – 1