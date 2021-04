Kajuru anuncia filiação ao Podemos 

O senador Jorge Kajuru anunciou na tarde desta quinta-feira, 15, filiação ao Podemos. Segundo o parlamentar, ele foi “convidado a se retirar” do Cidadania após episódio em que gravou e divulgou áudios com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

Em uma conversar, Kajuru e Bolsonaro “combinam” a forma de agir na CPI da Covid, a ser instalada no Senado, além de fala polêmica contra o Supremo Tribunal Federal (STF). Porém a relação do senador com o Cidadania já estava desgastada e o telefonema com o presidente Bolsonaro teria sido a gota d’água.

O anúncio da filiação foi feito através de um vídeo publicado nas redes sociais do deputado federal José Nelto, presidente do partido em Goiás.