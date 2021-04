Prefeitura de Anápolis prorroga vencimento do IPTU para 20 de maio

O vencimento da primeira parcela ou cota única do IPTU, em Anápolis, foi prorrogado para 20 de maio. Para quem optar pelo parcelamento, as oito parcelas mensais vencem no dia 20 de cada mês, de maio a dezembro. Até a data de hoje, muitos contribuintes ainda não receberam o carnê em suas casas, que é de responsabilidade dos Correios. Com isto, a procura pela impressão das guias online aumentaram mais de 70%, sobrecarregando o sistema da Prefeitura. O problema já está sendo resolvido, mas o poder executivo acatou os inúmeros pedidos da população pela prorrogação.

Anteriormente previsto para 20 de abril, o novo prazo em vigor mantém o desconto de 10% para pagamento em parcela única, bem como o desconto de 5% para quem quitou o débito na data correta no ano passado. Os valores arrecadados são fundamentais para que o município continue investindo na cidade, com a manutenção de serviços básicos e, principalmente, o enfrentamento ao novo coronavírus, que no ano passado custou mais de R$ 90 milhões aos cofres municipais, tendo a Prefeitura destinado mais de 70% de toda a arrecadação dos impostos para a área da saúde.

Para facilitar a vida do contribuinte, o serviço de emissão de boletos está acontecendo também nas unidades do Rápido do Anashopping, Jaiara e Procon Anápolis, das 8h às 18h, de segunda a sexta-feira.