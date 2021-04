Webinários do UDF abordam uso das tecnologias na Educação e novas ferramentas pedagógicas

O Centro Universitário do Distrito Federal (UDF), instituição que integra a Cruzeiro do Sul Educacional, por meio do curso de Pedagogia, promove até o dia 15 de maio, uma série de quatro webinários gratuitos que vão discutir teoria e prática do uso das tecnologias na educação e novas ferramentas pedagógicas. Os eventos serão realizados aos sábados, a partir das 8h30.

Sob a coordenação da professora Ma. Núbia Luiz Cardoso, do curso de Pedagogia da Instituição, a série de eventos virtuais prevê, no sábado (17), às 8h30, a explanação sobre o tema Tecnologia e Sociedade: As perspectivas sociais. O debate será realizado pela docente Ma. Rosania Soares, coordenadora do curso de Publicidade e propaganda do UDF.

Segundo professora Núbia, responsável pelo evento, como as ações educativas passaram para o modo remoto, a prática também precisa ser revista sob esse novo olhar. “Uma das discussões abordará o modo como as redes sociais têm causado depressão por excesso de positividade e como podemos conviver com essa realidade, utilizando-as como uma ferramenta pedagógica. A partir dessa e de outras oportunidades, poderemos refletir sobre o cenário e discutir estratégias e ações junto de pais, alunos, profissionais e comunidade em geral”, explica.

Para os próximos encontros, no dia 8 e encerramento em 15 de maio, serão debatidos os temas “Ensino Remoto: Uma experiência discente/docente “com a professora e aluna egressa de pedagogia do UDF, Clara Fernandes, além de “Filosofia da Tecnologia e Prática Educacional” com o doutorando em Filosofia Breno Costa, respectivamente. Todos os participantes receberão certificado.

Serviço:

Série de Webinários UDF: “O uso das tecnologias na Educação e as novas ferramentas pedagógicas”

Coordenação: Núbia Luiz Cardoso, professora do curso de Pedagogia

Monitoras: Thaynara Yvelin Caetano Pereira e Natália Fernandes de Andrade

Para participar basta acessar o link da programação na data e hora do evento, conforme abaixo:

17 de abril, às 8h30 – “Tecnologia e Sociedade: As perspectivas sociais”. Acesso: https://bit.ly/2PvBSJA

08 de maio, às 8h30 – “Ensino Remoto: Uma experiência discente/docente”. Acesso: https://bit.ly/3cRNuiX

15 de maio, às 8h30 – “Filosofia da Tecnologia e Prática Educacional”. Acesso: https://bit.ly/3dAjJCm