Educação abre inscrições para cursos de manipulação da alimentação escolar

A Secretaria Municipal de Educação (SME), por meio da Gerência do Programa de Alimentação Escolar (Gerpae), abre inscrições da quarta turma de formação continuada à distância de “Boas Práticas na Manipulação da Alimentação Escolar”. As inscrições seguem até o dia 3 de maio e podem ser realizadas pelo site da SME.

O curso é destinado aos manipuladores de alimentos, gestores, secretários e auxiliares de gerenciamento de merenda das instituições educacionais da RME. As atividades serão divididas em dois módulos e a realização será do dia 10 de maio a 30 de junho. Os cursistas serão acompanhados pelos tutores desta ação formativa no ambiente virtual da plataforma Moodle em salas virtuais com os respectivos conteúdos e orientações para a execução do plano de trabalho.

Aos participantes, o curso proporciona conhecer e compreender as recomendações e protocolos para a execução do Plano Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), no retorno presencial às aulas durante a pandemia da Covid-19. E também visa promover o estudo do Manual de Boas Práticas na Manipulação da Alimentação Escolar da SME.

A Gerpae explica que formações realizadas para profissionais envolvidos com a alimentação escolar, tanto os da gestão, quanto os que supervisionam e os que produzem, podem auxiliar na melhor execução do PNAE, uma vez que os conhecimentos e habilidades básicas são aprimorados e auxiliam no desenvolvimento de suas atribuições.