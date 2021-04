Goiás recebe 187.750 doses de vacinas

O Governo de Goiás recebeu a 13ª remessa de vacinas contra a Covid-19, composta por 187.750 doses do imunizante, na madrugada desta sexta-feira (16/04). O quantitativo tem chegada prevista para às 0h40 no Aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia. De lá, as doses seguem para a Central Estadual de Rede de Frio, também na capital, onde serão recepcionadas pelo governador Ronaldo Caiado e secretário de Estado da Saúde, Ismael Alexandrino, que concederão coletiva à imprensa no local.

O lote inclui 76 mil doses da CoronaVac e 111.750 unidades do consórcio AstraZeneca. Após conferência das vacinas na Central Estadual de Rede de Frio, elas serão distribuídas, ainda na sexta-feira (16/04), às 18 Regionais de Saúde para que estas realizem o repasse aos 246 municípios goianos. Conforme documento do Ministério da Saúde, os imunizantes serão destinados para aplicação da primeira e segunda dose.

Do quantitativo de primeiras doses, 5% serão para prosseguir com a imunização das forças de segurança e salvamento, 30% para profissionais e trabalhadores da saúde, e o restante para seguimento da vacinação dos idosos. Com o novo lote será possível avançar na vacinação contra a Covid-19 no Estado. Já as vacinas para o reforço deverão ser utilizadas respeitando o intervalo de cada imunizante e destinadas aos trabalhadores da saúde e população idosa.