Paulo Henrique assume Secretaria de Desenvolvimento e Economia Criativa

Com experiência na gestão municipal de Goiânia por duas vezes e em vários mandatos de conselheiro tutelar, o vereador Paulo Henrique da Farmácia (PTC) assume a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Economia Criativa.

O novo auxiliar do prefeito Rogério Cruz já declarou que a população necessita da qualidade do serviço público e propõe trabalhar com esse objetivo. Sua nomeação sai no Diário Oficial desta quinta-feira (15).

Paulo Henrique Rodrigues Silva, o Paulo Henrique da Farmácia, nasceu em Goiânia em 30 de julho de 1986.

Começou a trabalhar aos 14 anos, na farmácia da família. Exerceu três mandatos no Conselho Tutelar. Em 2014 se formou em Gestão Pública.

Em 2016 assumiu a presidência do IMAS, órgão responsável pelo plano de saúde dos servidores municipais. Em 2018 foi aprovado em concurso público municipal.

Em 2019 foi convidado pelo prefeito Iris Rezende para assumir a presidência do GoiâniaPrev, o instituto de aposentadorias e pensões do município. Sua gestão foi considerada pioneira nacionalmente, ao realizar o primeiro censo previdenciário da nossa Capital.