Prefeitura de Goiânia altera dias de feiras especiais

A pedido dos trabalhadores, a Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento e Economia Criativa (Sedec), acatou a proposta dos feirantes especiais dos finais de semana. De acordo com portaria do Município, durante os 14 dias do decreto que suspende as atividades aos sábado e domingo, as feiras especiais funcionarão em dias diferentes.

Segundo o secretário interino da Sedec, Rafael Meirelles, a solução foi construída por meio de diálogo com os trabalhadores ao longo da semana. “O prefeito Rogério Cruz determinou que todos fossem ouvidos, as propostas colhidas, para assim estudarmos a possibilidade de alteração nos dias de funcionamento. Ele tem sido muito sensível e escutado todos os segmentos, por isso, a Prefeitura vai fazer a alteração nos dias”, afirma Meirelles. Rafael explica que uma das preocupações do Município era em relação ao trânsito na Assis Chateaubriand às sextas-feiras, mas a Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM) foi consultada.

De acordo com o titular da SMM, Horácio Mello, a Assis não será fechada, por isso, o impacto no trânsito será minimizado com a presença dos agentes de trânsito orientando quem circula pelo local e transparência nas informações por meio das redes sociais, parceira com plataformas de direcionamento veicular como Waze e Google Maps dos desvios estudados pela Engenharia de tráfego, que serão disponibilizado pela pasta. “Esse é um fechamento que já ocorre, portanto a comunicação à sociedade será suficiente para mitigar os transtornos para o trânsito e garantir o funcionamento da Feira da Lua”.

Veja como ficarão os dias e horários

Terça-feira

Feira do Setor Universitário – 16h às 22h

Sexta-feira

Feira das Rosas – 16h às 22h

Feira das Nuvens – 16h às 22h

Feira da Lua – Montagem a partir das 17h – Funcionamento das 18h às 23h

Feira Hippie – Montagem a partir da 00h de sexta – Funcionamento a partir das 6h às 20h de sexta

Quinta-feira

Feira do Sol – 16h às 22h