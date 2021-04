Após vacinar quase 17 mil pessoas em um único dia, Goiânia segue vacinando idosos e trabalhadores da saúde. Nesta segunda-feira (19), será aplicada a primeira dose em idosos a partir de 62 anos com iniciais de J a M e segunda dose em idosos a partir de 68 anos, também com iniciais de J a M. Os dois grupos não precisam agendar e vão receber a Coronavac. Já os trabalhadores da saúde vão receber a segunda dose da AstraZeneca e serão atendidos somente com agendamento feito pelo aplicativo Prefeitura 24 horas. A vacinação começa às 8h e vai até às 17h.

Os idosos serão atendidos em sete escolas municipais (para pedestres) e nos drives da PUC- Área I e Shopping Passeio das Águas. Para tomar a vacina, eles precisam apresentar documento pessoal com foto e comprovante de endereço. Já os profissionais da saúde serão atendidos exclusivamente na modalidade pedestre do Shopping Cerrado e no Espaço Sinta-se Bem, da Unimed. Eles também precisam apresentar comprovante de endereço e documento pessoal, além do comprovante da primeira dose. A vacinação segue após a chegada de 77.850 doses na última sexta-feira (16), sendo 16 mil doses da vacina Coronavac e 18.250 mil da AstraZeneca destinadas à primeira dose e 43.600 doses da AstraZeneca para a segunda dose.

O secretário de Saúde de Goiânia, Durval Pedroso, lembra que, paralelamente à vacinação contra da Covid-19, a Prefeitura de Goiânia está realizando a Campanha “Imunize Contra a Fome”. “Estamos pedindo para quem for se vacinar, caso possa e queira, levar um quilo de alimento não perecível. Em parceria com o Projeto Mesa Brasil, do Sesc Goiás, vamos distribuir esses alimentos para as famílias que estão passando necessidade, sabemos que essa pandemia também trouxe a fome”, ressalta.

Postos de vacinação destinados a idosos nesta segunda-feira (19)

Atendimento por Drive thru

Shopping Passeio das Águas

Endereço: Av. Perimetral Norte, 8303 – Fazenda Caveiras, Goiânia. Acesso exclusivo pela entrada da Av. Perimetral.

Área I – PUC GOIÁS

Endereço: Rua 235, 722 – Setor Leste Universitário, Goiânia – GO

Atendimento pedestres

Escola Municipal Francisco Matias (idosos)

Endereço: R. Carlos Gomes – Parque Anhanguera, Goiânia – GO

Escola Municipal Lions Clube Bandeirante (idosos)

Endereço: Praça da Bandeira, 200, Quadra 30, Bairro Goiá, Goiânia-GO

Escola Municipal Coronel José Viana (idosos)

Endereço: Rua CM7 – St. Cândida de Morais, Goiânia – GO

Escola Municipal Santa Helena (idosos)

Endereço: Av. Curitiba, 400 – Vila Paraíso, Goiânia

Escola Municipal Bárbara de Sousa Morais (idosos)

Endereço: Av. Uruguaiana – Jardim Novo Mundo, Goiânia – GO

Escola Municipal Pedro Costa de Medeiros (idosos)

Endereço: Rua Caiapônia, 240 – Jardim Guanabara I, Goiânia

Escola Rotary Goiania Oeste (idosos)

Endereço: Rua C-118, n. 389, Qd. 238, Lt.19, Jardim América, Goiânia –Go

Postos de vacinação destinados aos profissionais de saúde nesta segunda-feira (19/4)

Somente na modalidade pedestre

Shopping Cerrado – Avenida Anhanguera, 10.790 – Setor Aeroviário, Goiânia – Go

Espaço Sinta-se Bem, da Unimed – Rua 15-A, 212 – Setor Aeroporto, Goiânia – Go