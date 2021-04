Governador recebe 2ª dose da vacina contra Covid-19

O governador Ronaldo Caiado recebeu nesta terça-feira (20) a segunda dose da vacina Coronavac contra a Covid-19. O imunizante é fabricado pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan.

Caiado tem 71 anos e recebeu a primeira dose no último dia 23 de março, quando foi iniciada a imunização de pessoas dessa faixa etária, em Goiânia. Na ocasião, o governador recebeu um cartão de vacinação com a data para retorno. No caso da CoronaVac, o intervalo entre as duas aplicações é de 28 dias.