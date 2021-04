Goiânia segue com vacinação contra Covid-19 neste sábado (24/4)

Após o recebimento de nova remessa com 42.750 doses contra a COVID-19, a Prefeitura de Goiânia segue com o Plano Municipal de Imunização na capital. Neste sábado (24/4), idosos e trabalhadores da saúde recebem primeira e segunda dose do imunizante, conforme faixa etária e ordem alfabética. O atendimento é das 8h às 17h, mas é preciso atentar-se às alterações nos postos de vacinação, feitas para otimizar o processo.

A estratégia de vacinação desta etapa contempla a continuidade da primeira dose em idosos a partir de 62 anos que ainda não tenham recebido o imunizante. Ainda, adianta o reforço da Coronavac em pessoas com idade igual ou superior a 66 anos, com iniciais de A a I, que estejam aprazadas para os dias 26 e 27 de abril. O atendimento ao grupo será distribuído entre dois postos de drive thru (Estádio Serra Dourada e Shopping Passeio das Águas) e sete para pedestres.

“Para este grupo, frisamos que o atendimento a pedestres foi disponibilizado em seis escolas municipais e na Área I da PUC. E é aqui que pedimos atenção dos pacientes, pois este posto normalmente era usado como drive thru mas, neste sábado, funcionará apenas para pedestres”, esclarece Polyana Braga, gerente de imunização da SMS. Não é necessário agendamento, porém, portar documento pessoal, comprovante de endereço e, ainda, da primeira dose para quem for tomar o reforço.

Neste sábado, trabalhadores da saúde com idade a partir de 40 anos recebem a primeira dose em sete postos, todos para pedestres. São seis unidades de saúde e o Shopping Cerrado, que dá continuidade à parceria para atendimento vacinal. O shopping também sedia o atendimento para o reforço da Astrazeneca para os profissionais da saúde. Todos precisam de agendamento através do aplicativo Prefeitura 24 horas, além de portar documentos pessoais, comprovante de endereço e vínculo empregatício. O reforço também demanda que o trabalhador esteja munido do comprovante da primeira dose.

“Goiânia já tem mais de 362 mil doses aplicadas, contemplando mais de 14% da população com a primeira dose e acima de 9% com o reforço. É importante que o goianiense siga aderindo à imunização, uma vez que esta é a arma mais eficaz contra o vírus”, destaca o prefeito Rogério Cruz. O gestor elogia o trabalho das equipes de imunização e adianta que novas estratégias vêm sendo traçadas para ampliar o atendimento vacinal. “Em conversa com o secretário da saúde, Durval Pedroso, já foi acertado que novas estratégias serão adotadas para que o morador de Goiânia possa ser imunizado com mais conforto e segurança”, reforça.

Rogério Cruz também lembra que a campanha “Imunize Contra a Fome”, em parceria com o Sesc-Go, segue em andamento. “Desde o lançamento da campanha, arrecadamos uma tonelada de alimentos não perecíveis, o que comprova o quanto o goianiense é solidário. Convidamos a população que for se vacinar contra a Covid-19 e H1N1 a participar dessa corrente, frisando que a doação é totalmente voluntária”, conclui.

Confira os postos de vacinação para cada grupo neste sábado, 24/4:

Atendimento idosos – somente drive thru – sem agendamento

Shopping Passeio das Águas

Endereço: Av. Perimetral Norte, 8303 – Fazenda Caveiras, Goiânia. Acesso exclusivo pela entrada da Av. Perimetral.

Estádio Serra Dourada

Endereço: Endereço: Av. Fued José Sebba, 1170 – Jardim Goiás

Atendimento idosos – somente pedestre – sem agendamento

Escola Municipal Francisco Matias

Endereço: R. Carlos Gomes – Parque Anhanguera, Goiânia – GO

Escola Municipal Lions Clube Bandeirante

Endereço: Praça da Bandeira, 200, Quadra 30, Bairro Goiá, Goiânia-GO

Escola Municipal Coronel José Viana

Endereço: Rua CM7 – St. Cândida de Morais, Goiânia – GO

Escola Municipal Santa Helena

Endereço: Av. Curitiba, 400 – Vila Paraíso, Goiânia

Escola Municipal Pedro Costa de Medeiros

Endereço: Rua Caiapônia, 240 – Jardim Guanabara I, Goiânia

Escola Rotary Goiania Oeste

Endereço: Rua C-118, n. 389, Qd. 238, Lt.19, Jardim América, Goiânia – GO

Área I – PUC GOIÁS

Endereço: Rua 235, 722 – Setor Leste Universitário, Goiânia – GO

Atendimento trabalhadores da saúde (a partir de 40 anos) – primeira dose – pedestre – com agendamento

CSF Pq Santa Rita

Endereço: Rua SR 1, 290 – Parque Santa Rita

CSF Novo Planalto

Endereço: Rua Vm3c Qd 91 Lt 11 Setor Novo Planalto

CSF Recanto das Minas Gerais

Endereço: Rua Siena, s/n – St. Recanto das Minas Gerais

CSF Ville D’France

Endereço: R. Píres Figueiredo, s/n – Res. Ville de France

CSF São Francisco

Endereço: Av Das Palmeiras Qd 89 Lt 10 Bairro São Francisco

CSF Guanabara I

Endereço: Rua Porto Alegre Qd 13 Lt 1 Jardim Guanabara

Shopping Cerrado

Endereço: Av. Anhanguera, 10790 – Aeroviário

Atendimento trabalhadores da saúde – segunda dose – pedestre – com agendamento

Shopping Cerrado

Endereço: Av. Anhanguera, 10790 – Aeroviário