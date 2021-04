Shopping Estação Goiânia promove curso de marketing digital para lojistas e comunidade

O ano de 2020 foi de dificuldades, aprendizados e superações para várias empresas, que precisaram fechar as lojas físicas por alguns meses devido ao isolamento social imposto pela pandemia e se adaptar ao mundo digital. Segundo levantamento da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm), em parceria com a Neotrust, o crescimento nas vendas foi de 68% na comparação com 2019. A entidade estima que 20,2 milhões de consumidores realizaram pela primeira vez uma compra pela internet em 2020 e que 150 mil lojas passaram a vender também por meio das plataformas digitais. Foram mais de 301 milhões de compras virtuais.

O e-commerce no Brasil é um dos poucos setores que, mesmo com a crise, continuou crescendo em 2020. Isso se deve ao fato de que 87% dos brasileiros hoje têm a sua disposição a internet, o que possibilita o compartilhamento de produtos em diversas plataformas virtuais. Muitas empresas hoje, por exemplo, utilizam algum tipo de rede social como canal de vendas. Por isso, o Shopping Estação Goiânia promove, em parceria com o Sebrae-GO, um curso online de marketing digital para seus lojistas, para que eles possam aprender a construir uma presença virtual forte e a convertê-la em vendas.

“Esta é uma parceria de grande ajuda neste momento tão delicado. O curso irá auxiliar as empresas a desenvolverem seus negócios e ampliar o alcance de suas vendas. Como ele não é restrito para lojistas, acreditamos que podemos potencializar uma abrangência maior, fomentando os pequenos e médios negócios locais, beneficiando mais pessoas. Esse é um dos vieses que temos com Sebrae, em breve iremos avançar com outras atividades em prol dos empresários locais”, destacou a gerente comercial e marketing do Shopping Estação Goiânia, Juliana Abraham.

Mesmo sendo voltado para os lojistas do Shopping Estação Goiânia, o curso virtual é gratuito e aberto para a comunidade, que pode se inscrever pelo site do Sebrae. Ele será ministrado na próxima segunda-feira, 26 de abril, a partir das 19h e abordará temas como quais as mídias sociais mais relevante para cada negócio, como produzir fotos e vídeos, tipos de anúncios, como anunciar, quais as ações promover de acordo com calendário sazonal de estações, entender as métricas produzidas, aprender a utilizar as redes sociais para conversão em vendas, entre outras coisas.

Serviço: Curso Marketing Digital – Aprenda a vender on-line

Gratuito e virtual

Dia: 26 de abril

Horário: 19 horas (cerca de duas horas de duração)

Inscrições: Pelo site do Sebrae – https://lojavirtual.sebraego.com.br/loja/evento/172125777-webinar-marketing-digital