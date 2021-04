Vereadora Sabrina Garcez consegue aprovação do Projeto “Adote uma muda”

O Projeto de Lei “Adote uma muda” (nº 419/2019), da vereadora Sabrina Garcez, foi aprovado em segunda votação na Câmara Municipal de Goiânia nesta quinta-feira, 22, e encaminhado ao Prefeito para sanção. A iniciativa leva em conta o fato de Goiânia ser conhecida como uma das cidades mais arborizadas do Brasi, de acordo com o senso do IBGE de 2010, com quase 90% de arborização e, para continuar assim, pretende estimular a população goianiense a adotarem medidas de preservação do meio ambiente e de educação ambiental, por meio do plantio de mudas de árvores, ornamental ou frutífera, de espécie nativa do bioma.

O projeto garante que a Prefeitura de Goiânia forneça gratuitamente mudas para plantios em praças públicas, canteiros, escolas, áreas verdes, reflorestamento de áreas degradadas ou para residências. A iniciativa privada e/ou entidades poderão participar em parceria com o Poder Público.

A autora do projeto, Sabrina Garcez, afirma “essa propositura já acontece em outros lugares do Brasil e, em nossa cidade, é importante essa conscientização da população sobre a necessidade de preservar o bioma natural do cerrado, realizando o plantio de espécies nativas da região, pois os benefícios são inúmeros.”, afirma. Ela lembra ainda que o Setor Campinas, em Goiânia, possui 1º C a mais que o restante da capital, pela grande quantidade de construções sem áreas de preservação ambiental.