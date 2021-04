COLUNA | Tribuna Política

Projeto Rua Inteligente será experimentado pela prefeitura de Goiânia na 24 de outubro

A Avenida 24 de Outubro, em Campinas, receberá o projeto-piloto Rua Inteligente, que faz parte do programa Goiânia Cidade Inteligente, voltado, neste caso, para reforçar a segurança do comércio. O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), contará com parceria do governo federal e vai tratar dos detalhes em audiência com os lojistas da região, que serão consultados sobre as necessidades da comunidade local. Dos projetos de maior destaque do Plano de Governo apresentado na campanha de 2020 ao lado de Maguito Vilela, já foram implantados por Cruz o Renda Família e o IPTU Social. Este será o terceiro da gestão e o primeiro após o desembarque do grupo emendebista.

Pão de queijo

No Biscoitos Pereira da Rua 55, na sexta-feira, 23, um dos proprietários chamou atenção do prefeito Rogério Cruz, que tomava café da manhã junto com sua comitiva: “Não é só a Covid que mata o povo. Fome também mata”. O decreto de liberação de funcionamento do comércio aos finais de semana havia sido publicado na noite anterior.

Amma

Nomeado sob críticas da ala emedebista ligada ao presidente Daniel Vilela, Luan Alves terá de honrar, no comando da Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma), os diplomas de bacharel em administração e de especialista em gestão pública, para justificar que sua indicação não se deveu ao cargo do pai, o vereador Clécio Alves (MDB), um dos seis que continuam na base de apoio do prefeito Cruz. Uma grande facilidade é que a agência tem recursos financeiros próprios.

No parque

Missão semelhante à de Luan foi cumprida pelo ex-presidente Gilberto Marques Neto, filho de desembargador presidente do TJGO. Ele fez uma gestão realizadora, tanto que permaneceu por todo o mandato do exigente Iris Rezende (MDB). Luan, de início, começou a conhecer a cidade. Já visitou metade dos 55 parques da capital, em exercício da função ou aos finais de semana.

Pós-Vendilhões

Aprovada por unanimidade em dois turnos pela Assembleia, foi sancionada a lei que autoriza o governador Ronaldo Caiado (DEM) a revogar o direito de uso da sede do Instituto de Educação em Artes Professor Gustav Ritter pela Associação Filhos do Pai Eterno (Afipe).

R$ 20 mi

A operação Vendilhões do Templo, deflagrada pelo MP-GO, mostrou que a Afipe, sob a direção do padre Robson Oliveira, arrecadava R$ 20 milhões mensais, frutos de doações de fiéis.

Bis

Deputado federal, José Mário Schreiner (DEM) foi o responsável novamente pela indicação do secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa). Saiu Antônio Carlos Lima Neto e entrou Tiago Mendonça. Schreiner estava insatisfeito com a falta de atuação pró-grupo do primeiro.

Abrigados

Tiago Mendonça é companheiro de partido de Schreiner e foi derrotado na campanha de prefeito de Morrinhos. Antônio Carlos, que é um dos nomes de confiança do governador, vai comandar o Sebrae em Goiás.

Inclusão

A primeira colocada para a nova turma de medicina da Universidade Federal de Jataí (UFJ) foi Rúbia Carolina Nobre Morais, de 30 anos, diagnosticada com TEA (Transtorno do Espectro do Autismo). Ela é de Buritama-SP, e fez 920 pontos na redação do Enem 2020.

Autônoma

Recentemente, a UFJ, junto com a Universidade Federal de Catalão (UFCAT), foi emancipada e tem agora autonomia administrativa e financeira.

Senado

Com intenção revelada de disputar o Senado em 2022, o deputado federal Zacharias Calil (DEM) foi procurado por pelo menos cinco partidos: PSL, Podemos, Patriota, PSDB e MDB. Esses dois últimos afirmam que terão candidato próprio ao governo. O deputado diz que conversou com todos, mas prefere, por enquanto, deixar em aberto.

Siameses

“Antes de qualquer coisa, preciso conversar com o governador, que é o líder do processo”, diz Zacharias, que é do mesmo partido de Caiado e entrou na vida pública incentivado por ele. A próxima eleição terá apenas uma vaga de senador, e o eleito substituirá Luiz Carlos do Carmo (MDB), suplente que assumiu a vaga deixada por Caiado.

TucanoVac

O ex-governador Marconi Perillo (PSDB) usou suas redes sociais para exaltar os feitos dos governadores de seu partido no combate à pandemia. “João Doria, de São Paulo, que, com sua liderança, viabilizou no Instituto Butantã a vacina que está imunizando 90% dos brasileiros; Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, e Reinaldo Azambuja, do Mato Grosso do Sul, são os líderes nacionais da vacinação.”

Agulhada

Marconi voltou à cena política e, desde o dia 12/4, usa as redes dia sim outro também para fazer críticas ao atual governo. Sobre o tema, não perdeu a oportunidade de agulhar o governador goiano: “Caiado deveria aprender com eles como se faz uma gestão eficaz e ágil na saúde…”, escreveu ele.

Quer continuar

Com mandato desde que Diego Sorgato (DEM) deixou a Alego para assumir a prefeitura de Luziânia, o deputado estadual Francisco Oliveira (PSDB) luta para ampliar bases para reeleição em 2022. Itapuranga, de seu colega Wagner Neto (Pros), é um dos municípios que entraram no seu radar. Destinou emenda de R$ 100 mil para a Santa Casa do município e estreita relação com lideranças políticas de lá.

Rolo compressor

Do jornalista Fleurymar de Souza: “Quem vai pôr em pratos limpos aquele fato inopinado, que causou a saída de Luiz Bittencourt do cargo de secretário da Infraestrutura da prefeitura de Goiânia? Afinal, havia ou não indício de suspeita nos contratos celebrados pela gestão Iris Rezende ou seria uma sinalização para que o MDB abrisse vagas no primeiro escalão? Não quero imaginar que ocorrera pressão de grupos que tinham a expectativa de entrar no sorteio de novos contratantes para os serviços. Não pode ser, será?”