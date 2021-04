Permanência de Lincoln de penderá de fortalecimento e agregação

A chegada de Lincoln Tejota, à época do Pros, na chapa de Ronaldo Caiado em 2018 foi uma surpresa no meio político. Ele, que era deputado estadual, estava com a estrutura de campanha pronta para ir a federal. Eleito, ele é o coordenador do programa Goiás de Resultados, criado para o monitorar a gestão e cobrar o cumprimento dos resultados traçados por cada área do governo, a fim de cumprir o plano de governo apresentado durante a campanha eleitoral. Essa atuação dentro do governo e o diálogo constante com todas as áreas governamentais é a oportunidade que terá para se manter no posto. Mas tudo dependerá do sucesso do programa. Pesa ainda a favor a boa relação que tem com o governador — ele acompanha praticamente todas as agendas de Caiado. Caso não consiga se firmar para 2022, poderá retomar o projeto de se lançar à Câmara dos Deputados.

Além desses nomes, o Republicanos de Rogério Cruz se fortaleceu no estado com ida dele para a prefeitura de Goiânia. O partido tem ainda o deputado federal João Campos, que sonha com a vaga de senador e trabalha abertamente para concretizar essa vontade. No mais, poderão surgir nomes inexpressivos politicamente, mas que representam e são consenso em acordos entre grupos, como foi o caso de José Eliton, em 2010, e de Cruz, em 2020.