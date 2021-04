Sarau Virtual do HGG terá cantor do P.O. BOX

No Sarau Virtual do Hospital Estadual Alberto Rassi – HGG desta quinta-feira, 29 de abril, os pacientes, colaboradores e acompanhantes serão levados diretamente para os anos 90. O artista convidado para o projeto de humanização será Carlinhos Santos, ex-vocalista da banda goianP.O. BOX. O cantor promete animar todos os presentes na unidade de saúde durante a sua apresentação. Com Wi-Fi gratuita, oferecida pelo hospital, os pacientes podem acessar os vídeos dos próprios smartphones. Os vídeos também serão disponibilizados nas TVs da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), além de ser transmitido em caixas de som nas alas de enfermaria.

Carlinhos afirma que é uma honra estar no projeto e dedica o sarau a todos os profissionais que trabalham no HGG. “Quero dedicar esse sarau a vocês profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, técnicos, pessoal da limpeza e administrativos, todos os profissionais envolvidos nessa luta pela vida. A eles, o nosso respeito, reconhecimento e, acima de tudo, gratidão”, comenta Carlinhos.

O cantor vai apresentar músicas da Banda P.O BOX como “Emoções”, “Não tô entendendo”, ” Lá em Mauá”, “Em busca do sim” e a famosa “Papo de Jacaré”. Já entre as internacionais estão as canções “Stand by me”, “Have you ever seen the rain”, “Love hurts” e outras conhecidas do público.