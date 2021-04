Ministro Marco Aurélio determina a realização do Censo

Nesta quarta-feira (28) o ministro do Supremo Federal (STF) Marco Aurélio Melo determinou que o governo federal realize o Censo Demográfico 2021. A decisão atende o pedido do governo do Maranhão, que alega que “o cancelamento do Censo traz consigo um imensurável prejuízo para as estatísticas do país, pois sem o conhecimento da realidade social, demográfica e habitacional, tornam-se frágeis as condições que definem a formulação e avaliação de políticas públicas” necessárias para o enfrentamento da desigualdade social”.

Na última semana, o governo confirmou que o Orçamento de 2021 não tinha recursos para o Censo e, por isso, ele não seria realizado neste ano. A pesquisa perdeu 96% do orçamento, que foi reduzido de R$ 2 bilhões para R$ 71 milhões.

Por lei, o Censo deve ser realizado a cada dez anos. O último ocorreu em 2010 e deveria ter sido realizado em 2020, mas devido à pandemia da Covid-19 foi adiado.

A Advocacia-Geral da União (AGU) pode recorrer da decisão.