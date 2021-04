Prefeitura cria comissão para tratar de mudanças em feiras

A Prefeitura de Goiânia criou um grupo de trabalho para tratar das mudanças e alocação das feiras Hippie e da Madrugada para a Praça do Trabalhador, localizada entre a Rua 44, Viela da Rua 44, Avenida Leste Oeste e Avenida Goiás, Setor Norte Ferroviário.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento e Economia Criativa, Paulo Henrique, a transferência deve ocorrer após a conclusão e entrega definitiva das obras da praça. “Esse grupo é justamente para manter o diálogo com os trabalhadores, uma das orientações do prefeito Rogério Cruz. Nosso objetivo é apresentar propostas de cronograma, promover análise, ouvir a opinião de todos para que possamos fazer um trabalho de excelência nessa retomada da Feira Hippie na Praça do Trabalhador.

Coordenado pela Sedec, o grupo deverá promover e definir sobre o cadastro de regularidade, autorizações, legislação e normas vigentes relativas às feiras especiais Hippie e Madrugada. “A Sedec terá toda a prerrogativa de fazer os encaminhamentos dentro desse trabalho, tudo irá passar pela pasta. Após as discussões, nós iremos viabilizar essa retomada”, explica Paulo Henrique.

Os membros também trabalharão no sentido de determinar sobre os novos dias e horários de montagem, desmontagem e funcionamento, aprovarão os modelos padronizados de bancas, além de estabelecer a forma e critérios de alocação e localização das bancas.

A comissão ficará da seguinte forma:

4 representantes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento

1 representante Secretaria Municipal de Governo

3 representantes da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação

1 representante da Procuradoria-Geral do Município

1 representante da Agência da Guarda Civil Metropolitana de Goiânia

1 representante da Secretaria Municipal de Mobilidade

1 representante do Ministério Público do Estado de Goiás

2 representantes da Câmara Municipal de Goiânia

1 representante da Associação dos Feirantes da Feira Hippie e Liga dos Amigos da Praça do Trabalhador

1 representante da Associação Luta pela Feira Hippie

1 representante da Associação Goiânia dos Montadores de Bancas

1 representante da Associação da Feira Especial da Rua 44

1 representante da União dos Camelôs e Ambulantes da Região da 44

1 representante da Associação Empresarial da Região da 44

1 representante da empresa responsável pela administração/gestão do Terminal Rodoviário de Goiânia