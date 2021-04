Procon volta a atender em agências do Vapt Vupt em Goiânia e Aparecida

O Procon Goiás retoma o atendimento presencial, por meio de agendamento, instalados nas unidades do Vapt Vupt do Setor Cidade Jardim e da Praça da Bíblia, em Goiânia, além da agência do Buriti Shopping, em Aparecida de Goiânia. O agendamento (com data e horário marcados) deve ser feito pelo site : vaptvupt.go.gov.br

O atendimento também é realizado na sede do Procon Goiás (Rua 8, n 242, Ed. Torres, Centro de Goiânia), por meio do agendamento na plataforma Procon Web (proconweb.ssp.go.gov.br). O Procon Web é uma alternativa do consumidor que prefere registrar as reclamações e denúncias sem sair de casa durante a pandemia. As denúncias também podem ser feitas pelo telefone 151 (Goiânia) ou (62) 3201-7124 (Região Metropolitana e interior do estado).