Trabalhadores da Feira Hippie são recebidos no Paço Municipal 

A Prefeitura de Goiânia realizou nesta quarta-feira (28) uma reunião com a Associação dos Feirantes da Feira Hippie para tratar do decreto 2.580 de 26 de abril de 2021, que instituiu a criação de um grupo de trabalho para diacutir as mudanças e alocação das feiras Hippie e da Madrugada para a Praça do Trabalhador, localizada entre a Rua 44, Viela da Rua 44, Avenida Leste Oeste e Avenida Goiás, Setor Norte Ferroviário.

Segundo o secretário municipal de Desenvolvimento e Economia Criativa, Paulo Henrique, todas as alterações serão realizadas por meio do diálogo com os trabalhadores. “Nós ouvimos as demandas dos feirantes e, como eu disse ao presidente da Associação, Valdivino da Silva, vamos levar ao prefeito Rogério Cruz, mas a discussão será feita com todos os envolvidos”, disse.

“A Prefeitura é parceira dos trabalhadores e vamos decidir juntos. A intenção do grupo de trabalho criado pelo prefeito Rogério Cruz é chegar a um consenso e evitar desgastes. Queremos pacificação, uma cidade moderna, e transferir a Feira Hippie para a Praça do Trabalhador de forma democrática”, finalizou o secretário.