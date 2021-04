Aparecida retoma aplicação da 1ª dose em idosos acima de 60 anos nos drive-thrus nesta sexta-feira, 30

Com a chegada de uma nova remessa de doses de vacinas contra a Covid-19, a Prefeitura de Aparecida retoma nesta sexta-feira, 30 de abril, a vacinação em idosos acima de 60 anos. A vacinação estará disponível nos drive-thrus da Cidade Administrativa Luiz Alberto Maguito Vilela e do Centro de Especialidades, no Jardim Boa Esperança das 8h às 18h.

No sábado, 1⁰, os drives funcionam das 8h às 17h. Para receber o imunizante nesses postos não é necessário agendar. Basta ir ao local com documento de identidade, comprovante de endereço de Aparecida e CPF ou cartão SUS. Ao todo, o município recebeu 12,5 mil doses da vacina Astrazeneca/Oxford para 1ª aplicação e 3,2 mil doses de Coronavac/Butantan para 2ª aplicação.

As doses para primeira aplicação haviam esgotado no município para aplicação nos drives, tendo reservadas em estoque, vacinas para idosos e profissionais de saúde já agendados, além da vacinação dos agentes das forças de segurança in loco.

Para as pessoas dos grupos prioritários que não possuem carro ou outro veículo de locomoção, podem agendar a vacinação em uma das cinco Unidades Básicas de Saúde (UBS´s) que ficam nos setores Andrade Reis, Bairro Cardoso, Jardim Olímpico, Jardim Florença e Veiga Jardim. Para agendar basta acessar o aplicativo “Saúde Aparecida” ou acessar o link da ferramenta disponível no site da Prefeitura (aparecida.go.gov.br). As vagas serão ofertadas na plataforma ainda nesta sexta-feira. Feito isso, no dia e horário marcado para a vacinação, o idoso precisa levar documento de identidade, CPF ou cartão SUS e o cartão de vacinação.

A vacinação de idosos acamados acima de 60 anos também continua. O agendamento pode ser feito pelo telefone:

Dose 2

Aparecida recebeu ainda 3,2 mil doses de Coronavac/Butantan para a segunda aplicação. A vacinação com a Dose 2 segue disponível no drive-thru do Aparecida Shopping, de segunda à sexta-feira, das 8 às 18 horas, e nas UBS´s dos setores Andrade Reis, Bairro Cardoso, Jardim Olímpico, Jardim Florença e Veiga Jardim, de segunda à sexta-feira, das 8 às 17 horas. Em ambos os casos, sem necessidade de agendamento. Para receber a vacina, é necessário levar documento de identidade, CPF e cartão de Vacinação.