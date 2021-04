Goiás recebe 161,2 mil doses de vacinas

O governador Ronaldo Caiado recebeu, na manhã desta quinta-feira (29), no Aeroporto Internacional de Goiânia, mais 161,2 mil vacinas contra a Covid-19 enviadas pelo Ministério da Saúde. A nova remessa, de número 15, é formada por 158 mil doses do consórcio Oxford/AstraZeneca, produzidas pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), e 3,2 mil da CoronaVac, fabricada pelo Instituto Butantan.

Todas as unidades da AstraZeneca serão utilizadas para aplicação da primeira dose. As do lote de CoronaVac serão metade para primeira dose e a outra para reforço afirmou Caiado em coletiva de imprensa. “Esperamos, com esta remessa, atingir 100% dos cidadãos com 60 anos de idade”, projetou.

“Pretendemos ampliar as vacinações em Goiás. Estamos agora, com este lote, com mais de 1,750 milhão doses já entregues e aplicadas em Goiás”, destacou Caiado. “A partir daí, vamos englobar pacientes com comorbidades, também por faixa etária, e lógico, com algumas patologias identificáveis, tais como Síndrome de Down, autismo e grávidas com comorbidades”, exemplificou o governador.

Também será possível avançar na vacinação das equipes da segurança pública e salvamento, das forças armadas e dos trabalhadores da saúde. De acordo com Caiado, a decisão quanto a qual grupo receberá estes imunizantes ficará a cargo da Superintendência de Vigilância em Saúde (Suvisa).

Imediatamente após conferência da quantidade do novo lote enviado pelo Ministério da Saúde, ainda na quinta-feira (29/04), a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) inicia a distribuição das vacinas a todas as 18 Regionais de Saúde, inclusive as mais distantes, em Posse e em Campos Belos. Em seguida os imunizantes serão repassados às prefeituras dos 246 municípios goianos, responsáveis pela execução da campanha em seus territórios, por meio de suas Secretarias Municipais de Saúde.

Caiado também informou que Goiás deve receber, na próxima segunda-feira (3/05), 17 mil doses provenientes do primeiro lote de vacinas da Pfizer, que chegam hoje ao Brasil. No total, 1 milhão de doses serão transportadas em voo com aterrissagem prevista para às 19h, no Aeroporto de Viracopos. As vacinas serão distribuídas para os 26 estados e o Distrito Federal. Conforme orientação do Ministério da Saúde, serão priorizadas as capitais, devido às condições de armazenamento da vacina, que demanda baixas temperaturas.