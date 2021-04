Municípios de Goiás recebem drive-thru sustentável em maio

No mês de maio, a OSC Programando o Futuro e a Green Eletron, gestora sem fins lucrativos de logística reversa de equipamentos eletroeletrônicos e pilhas promovem a ação intitulada ‘Drive-thru do Resíduo Eletroeletrônico’ (REEE) em dois municípios de Goiás: Cavalcante e Caldas Novas. A campanha tem o objetivo de recolher equipamentos que não têm mais utilidade, para evitar que sejam descartados incorretamente.

A população poderá entregar eletroeletrônicos de uso doméstico de pequeno e médio porte (computadores, impressoras, telefones, carregadores, pilhas gastas e eletrodomésticos – acesse a lista completa aqui) sem sair do carro, respeitando as regras de distanciamento social impostas pela pandemia do novo coronavírus, de forma totalmente segura. Basta levá-los aos locais onde os eventos acontecem.

Segundo um relatório da Universidade das Nações Unidas, o Brasil descartou apenas em 2019 mais de 2 milhões de toneladas de resíduos eletrônicos, sendo que menos de 3% disso foi reciclado. A ação visa sensibilizar a população sobre a importância e a necessidade da destinação correta deste tipo de resíduo.

A campanha faz parte da Caravana do Descarte, projeto que une capacitação profissional de jovens, recondicionamento de resíduos eletrônicos, doação de equipamentos, educação ambiental e preservação do meio ambiente. Os itens sem condição de uso serão reciclados, mas aqueles que possam ser reabilitados serão doados para instituições de ensino.

Reciclagem de REEE – O lixo eletrônico, REEE ou e-lixo, é um dos desafios da gestão de resíduos em todo o planeta, já que o número de dispositivos desse tipo cresce a cada ano. Além de sobrecarregar os aterros sanitários, os componentes químicos são prejudiciais ao meio ambiente caso descartados e manuseados de forma incorreta, com potencial de contaminação do solo e de cursos d’água. Também representam um grande desperdício, já que, quando reciclados, eles podem ser convertidos em matéria-prima para diferentes indústrias. Como sabemos, insumos são recursos limitados na natureza e o descarte correto permite o seu reaproveitamento e a diminuição das emissões de CO2.

Para dar visibilidade ao assunto e mostrar à população a importância da reciclagem destes materiais, a Green Eletron lançou o movimento ‘Eletrônico Não é Lixo’. No site http://eletroniconaoelixo.com.br/ é possível ter acesso a informações e dados sobre a geração destes resíduos. No portal do movimento também é possível baixar o e-book que contém um guia completo sobre a reciclagem do lixo eletrônico, como é popularmente chamado.

Caso não consiga participar da campanha, a Green Eletron disponibiliza Pontos de Entrega Voluntária para o descarte de eletroeletrônicos e pilhas sem utilidade.

Cidade: Cavalcante

Dias: 10, 11 e 12 de maio

Horário: 9h às 16h

Local: Feira Municipal Coberta – R. Três, 212-234, Cavalcante – GO, 73790-000

Informações: Rodrigo Zaltana (Secretaria de Meio Ambiente): (62) 9820-3482 ou Vilmar (Programando o Futuro): (61) 98423-4490

Cidade: Caldas Novas

Dias: 17, 18 e 19 de maio

Horário: 9h às 19h

Local: Praça Mestre Orlando

Informações: Bruna (SEMMARH): (64) 98129-5947 ou Vilmar (Programando o Futuro): (61) 98423-4490