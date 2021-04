Alego aprova projeto do governo que cria programa de crédito para famílias vulneráveis

O Plenário da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás aprovou na tarde desta quinta-feira (29/4), em segunda e última votação, o projeto de lei do Governo estadual que institui o Crédito Social. Por unanimidade, 28 deputados estaduais foram favoráveis à matéria.

A ação faz parte do programa Goiás Social, coordenado pelo Gabinete de Políticas Sociais (GPS), e desenvolvido por determinação do governador Ronaldo Caiado. O objetivo é promover a inclusão social de famílias em vulnerabilidade, por meio de mecanismos de suporte financeiro e profissionalizante, voltados ao empreendedorismo. “Vamos afinar cada vez mais nossas ações. A minha preocupação agora é com mais empregos e mais crédito. A nossa visão de governo é trabalhar para dar resultado à população”, defendeu Caiado.

De acordo com o projeto, os beneficiários precisam concluir curso de capacitação profissional do Governo Estadual e estar dentro dos critérios de vulnerabilidade social, de acordo com o Índice Multidimensional de Carência da Famílias Goianas (IMCF). O índice, instituído em 2019, é calculado pelo Instituto Mauro Borges a partir de dados do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Para a primeira-dama Gracinha Caiado, presidente do Grupo Técnico Social de Goiás, a aprovação do Crédito Social é mais um passo para garantia de renda e oportunidades a famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade. “Esse programa vai beneficiar centenas de goianos que perderam seu sustento nesse período tão difícil, capacitando e oferecendo alternativas concretas para a superação da pobreza”, acrescentou.

O Governador Ronaldo Caiado acredita que o emprego, o trabalho, é o melhor programa social. “A Assembleia Legislativa, por meio do presidente Lissauer Vieira, tem dado todo suporte para garantir apoio àqueles que mais precisam”, afirmou.

O programa será executado pela Secretaria de Desenvolvimento Social (Seds), em parceria com as secretarias de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), da Retomada e outros órgãos da administração direta e indireta. Fica autorizada, então, a transferência de R$ 20 milhões do Tesouro Estadual, em 2021, com possibilidade de abertura de créditos adicionais para o Crédito Social.

A Agência de Fomento de Goiás (GoiásFomento) será o agente financeiro responsável pelos repasses aos beneficiários. Os recursos deverão ser gastos em instrumentos, insumos e/ou produtos para iniciar o próprio negócio e garantir mecanismos de geração de renda para famílias vulneráveis.