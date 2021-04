Prefeito Rogério Cruz dá posse a novos secretários

O prefeito Rogério Cruz deu posse, na manhã de hoje (30/04), a três novos secretários municipais, no Salão Nobre do Paço Municipal de Goiânia. Assinaram o termo de posse a titular da Secretaria de Relações Institucionais, Valéria Pettersen, o secretário do Escritório de Prioridades Estratégicas, Fabio Cammarota, e André Rodrigues Martins, que assumiu a Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia.

Em seu discurso, o prefeito de Goiânia destacou que os novos secretários têm a responsabilidade, juntamente com toda a equipe da prefeitura, de fazer a melhor gestão pública da capital. O chefe do Executivo municipal enalteceu o currículo de Valéria Pettersen, Fabio Cammarota e André Rodrigues Martins.

Rogério Cruz lembrou que Cammarota foi responsável por elaborar o plano de governo do projeto eleito para administrar Goiânia e da experiência de Valéria na busca por recursos e na elaboração de projetos enquanto titular da pasta com a mesma função, em Aparecida de Goiânia, na gestão Maguito Vilela.

Valéria Pettersen é vereadora licenciada em Aparecida de Goiânia e atuou como secretária municipal de Educação na cidade vizinha durante a primeira administração do prefeito Gustavo Mendanha.

Consultor sênior de gestão para resultados, Fábio Cammarota atuou na elaboração do plano de governo da chapa Maguito Vilela-Rogério Cruz em 2020. Foi secretário-chefe da Secretaria Geral do Estado de Goiás e diretor-presidente do Instituto de Tecnologia do Paraná. André Rodrigues Martins é programador e atua na área de planejamento de execução de projetos de cidades inteligentes, que é um dos principais objetivos da gestão Rogério Cruz para Goiânia.